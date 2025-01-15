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Царьград

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Беспилотник ВСУ взорвался в Тамбовской области: пострадавших нет

Беспилотник ВСУ взорвался в Тамбовской области: пострадавших нет

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Тамбовскую область, но их беспилотник был уничтожен. Медицинскую помощь получила одна женщина с острой реакцией на стресс.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Правильно надо писать - дроны (ракеты, безпилотники) запущенные с территории украины. Ракеты НАТО, специалисты НАТО, цели для ударов утверждает НАТО, спутники НАТО. Есть гарантия, что их запускают ВСУ, а не НАТО?
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