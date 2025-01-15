Беспилотник ВСУ взорвался в Тамбовской области: пострадавших нет

Игорь Васиков

Правильно надо писать - дроны (ракеты, безпилотники) запущенные с территории украины. Ракеты НАТО, специалисты НАТО, цели для ударов утверждает НАТО, спутники НАТО. Есть гарантия, что их запускают ВСУ, а не НАТО?