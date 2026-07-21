Выпускники Югры поставили рекорд по стобалльникам на ЕГЭ благодаря решению Путина

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля, ФедералПресс. Единый госэкзамен в Югре поставил исторический рекорд. Впервые за все время проведения кампании в автономном округе зафиксировано 112 результатов на заветные сто баллов.
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