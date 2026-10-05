Журова: США нужно участие россиян в ОИ-2028 для сдерживания китайских атлетов

Америке выгодно участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года. Это может позволить не дать Китаю завоевать большое количество медалей, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью Вячеславу Фетисову.
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