Журова: США нужно участие россиян в ОИ-2028 для сдерживания китайских атлетов

Америке выгодно участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года. Это может позволить не дать Китаю завоевать большое количество медалей, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью Вячеславу Фетисову.