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Барков о травме: «Первой мыслью было: неужели мне придется проходить через все это снова? Только начал играть – и тут такое? Но затем мы получили хорошие новости»

Капитан «Флориды» Александр Барков высказался о том, что пропустит 6-8 недель из-за травмы нижней части тела.

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