Как никогда не ссориться

Рядом два дома, в одном доме круглые сутки крики, оры, скандалы, а в другом тишина. Вот в очередной раз муж с женой ссорятся, а она ему и говорит: «Ты когда-нибудь слышал ругань и скандалы из соседнего дома, нет.