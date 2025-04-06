Жительница Ульяновской области рассказала о матери убитой девочки

В селе Тумкино Ульяновской области была найдена 14-летняя девочка с перерезанным горлом. Мать девочки часто оставляла ее одну дома и проводила время с знакомыми за выпивкой, о чем рассказала одна из местных жительниц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии