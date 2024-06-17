Путин дал оценку помощи, оказанной КНДР в спецоперации России на Украине

Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», размещенной 18 июня на сайте Кремля.