Военэксперт Матюшин: система Patriot не способна перехватить ракеты "Циркон"

Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что два американских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot оказались повреждены в аэропорту Жуляны в Киеве.