Тайная сила темной материи превзошла ожидания ученых

Физики из Института теоретической физики «Периметр» изучили гипотетическую «темную силу» — дополнительное взаимодействие между частицами темной материи помимо гравитации — и обнаружили, что ее эффект противоположен ожидаемому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии