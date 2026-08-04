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Политика как она есть

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Тайная сила темной материи превзошла ожидания ученых

Тайная сила темной материи превзошла ожидания ученых

Физики из Института теоретической физики «Периметр» изучили гипотетическую «темную силу» — дополнительное взаимодействие между частицами темной материи помимо гравитации — и обнаружили, что ее эффект противоположен ожидаемому.

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