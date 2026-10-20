В Москве пройдет финал второго сезона фестиваля актуальной музыки MUZ BIT UNLOCK. 31 октября в МТС Live Hall выступят Therr Maitz, Комната Культуры, Андрей Катиков, PLC и победители открытого отбора из Краснодара, Екатеринбурга и Москвы.
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