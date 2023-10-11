Бывшая крымская квартира Зеленского к ноябрю обретет нового владельца

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Крыму выставили на продажу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, национализированная жилплощадь будет продаваться путем открытого аукциона,.
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