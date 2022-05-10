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ФРС США назвала главные угрозы мировой финансовой системе

ФРС США назвала главные угрозы мировой финансовой системе

Федеральное агентство новостей Федеральная резервная система США считает, что основными рисками для мировой финансовой системы являются высокая инфляция и проблемы, связанные с кризисом на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

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