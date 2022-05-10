ФРС США назвала главные угрозы мировой финансовой системе

Федеральное агентство новостей Федеральная резервная система США считает, что основными рисками для мировой финансовой системы являются высокая инфляция и проблемы, связанные с кризисом на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.
Федеральное агентство новостей Федеральная резервная система США считает, что основными рисками для мировой финансовой системы являются высокая инфляция и проблемы, связанные с кризисом на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.
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