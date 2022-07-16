Гостиничный бизнес Рима надеется на увеличение турпотока из России в следующем году

Итальянская туристическая сфера надеется на скорое восстановление после пандемии COVID-19. В стране готовятся принимать путешественников из России, сообщил глава римского отделения ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли.
Итальянская туристическая сфера надеется на скорое восстановление после пандемии COVID-19. В стране готовятся принимать путешественников из России, сообщил глава римского отделения ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли.
Свежие комментарии