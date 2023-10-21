Диалоговая площадка прошла в г. Бобруйске.

19 октября 2023 г. в актовом зале Инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Бобруйску состоялась диалоговая площадка тему ´Национальная безопасность Республики Беларусь´, участие в которой приняли начальники отделов ЗАГСа Бобруйского, Глусского, Осиповичского райисполкомов и Бобруйского горисполкома .
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