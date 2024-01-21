Нефтяные танкеры готовятся к перебоям в южной части Красного моря

САНА (ИА Реалист). Нефтяной рынок готовится к недельным перебоям в судоходстве в южной части Красного моря, где ополченцы-хуситы уже несколько месяцев атакуют торговые суда в ответ на войну Израиля в секторе Газа.
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