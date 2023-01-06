Джарен Джексон набрал 31+10 и повторил показатели Пау Газоля

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон стал первым после Пау Газоля игроком «Гризлис», который в одном матче набрал 30+ очков и сделал 10+ подборов при проценте с игры не менее 80.
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