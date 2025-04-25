В Брянской области сотрудниками полиции и ФСБ выявлен факт мошенничества в особо крупном размере

Факт мошенничества, совершенного участниками организованной группы, выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России.
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