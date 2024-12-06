Борису Акунину* грозит еще одно уголовное дело

Писатель нарушил закон об иноагентах Уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иноагента грозит писателю Борису Акунину (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), ранее заочно арестованному за оправдание терроризма и фейки о Вооруженных силах России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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