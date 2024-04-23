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Царьград

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Украина попыталась нанести ракетный удар по Белгородской области

Украина попыталась нанести ракетный удар по Белгородской области

Русская ПВО пресекла попытку украинских боевиков нанести ракетный удар по Белгородской области.По данным Минобороны России, минувшей ночью противовоздушная система обороны России сбила четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области.

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