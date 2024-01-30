В Бельцах и Комрате откроются центры для пациентов, перенесших инсульт

На этой неделе проходит последний раунд обучения по клиническому ведению острого инсульта. Всего в занятиях примут участие 153 врача: неврологи, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, врачи скорой помощи, рентгенологи, терапевты, медицинские сестры из 12 государственных больничных медицинских учреждений.