В Бельцах и Комрате откроются центры для пациентов, перенесших инсульт

На этой неделе проходит последний раунд обучения по клиническому ведению острого инсульта. Всего в занятиях примут участие 153 врача: неврологи, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, врачи скорой помощи, рентгенологи, терапевты, медицинские сестры из 12 государственных больничных медицинских учреждений.
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