🥺 29-е, блин, августа. Меньше 72 часов до завершения лета. Утешением в такой ситуации может послужить разве что беспроигрышная субботняя лотерея — загадывайте число от 1 до 7 и получите свой повод для радости.
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