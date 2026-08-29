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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

🥺 29-е, блин, августа. Меньше 72 часов до завершения лета. Утешением в такой ситуации может послужить разве что беспроигрышная субботняя лотерея — загадывайте число от 1 до 7 и получите свой повод для радости.

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