Россия до 2034 года запустит новую серию спутников ДЗЗ

В России с 2025 до 2034 года планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявил на президиуме Российской академии наук директор департамента научно-технических проектов госкорпорации «Роскосмос» Сергей Зайцев.
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