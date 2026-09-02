Россияне могут оформить гараж и землю под ним по упрощённым правилам до 2031 года

Срок действия «гаражной амнистии» продлен ещё на пять лет - до 1 сентября 2031 года. Ранее упрощённый порядок должен был завершиться 1 сентября 2026 года.
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