«Ты то, что ты ешь»: Х5 Group поддерживает проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»

В аккаунтах компании в соцсетях будет размещена информация о здоровом питании. В преддверии Международного дня заботы о себе Х5 Group совместно с проектом Роспотребнадзора «Здоровое питание» проводит серию образовательных мероприятий в рамках специального проекта «Ты то, что ты ешь».