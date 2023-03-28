Власти остановили движение катеров и паромов в Севастопольской бухте

В Севастопольской бухте остановили движение транспорта утром во вторник. Об этом сообщили в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».
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