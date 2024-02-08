Bloomberg заявил о подготовке Европы к трансатлантической войне AlexCoderBloomberg заявил о подготовке Европы к трансатлантической войне AlexCoder Обстановка на международной арене продолжает ухудшаться Сегодня весь мир с большим вниманием наблюдает за тем, как обостряется противостояние между кандидатами на пост главы Соединенных Штатов Америки.
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