Bloomberg заявил о подготовке Европы к трансатлантической войне AlexCoderBloomberg заявил о подготовке Европы к трансатлантической войне AlexCoder Обстановка на международной арене продолжает ухудшаться Сегодня весь мир с большим вниманием наблюдает за тем, как обостряется противостояние между кандидатами на пост главы Соединенных Штатов Америки.