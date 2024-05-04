Яковлев о жизни в Нью-Йорке: «В Москве намного чище, лучше, выше уровень ресторанов. В США нет размаха, очень впечатляет лицемерие. Но я не хейтер, в чем-то они круты»

Капитан «Металлурга» провел сезон-2018/19 в «Нью-Джерси». «Я прожил год, можно сказать, в Нью-Йорке, потому что моя квартира в Нью-Джерси располагалась буквально на берегу Гудзона, напротив меня был Манхэттен.