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Яковлев о жизни в Нью-Йорке: «В Москве намного чище, лучше, выше уровень ресторанов. В США нет размаха, очень впечатляет лицемерие. Но я не хейтер, в чем-то они круты»

Капитан «Металлурга» провел сезон-2018/19 в «Нью-Джерси».  «Я прожил год, можно сказать, в Нью-Йорке, потому что моя квартира в Нью-Джерси располагалась буквально на берегу Гудзона, напротив меня был Манхэттен.

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