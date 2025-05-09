Запуск Starlink в Индии теперь вопрос времени

Компания Илона Маска Starlink получила ожидаемое государственное одобрение в Индии, открыв двери для выхода на второй по величине интернет-рынок мира после Китая - более чем через три года после того, как предыдущая попытка SpaceX запустить свой спутниковый широкополосный доступ в страну в итоге провалилась.