Артюхов обсудил с Новаком инвестпривлекательность Ямала и разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и зампред правительства РФ Александр Новак провели рабочую встречу. Они обсудил социально-экономическое развитие Ямала, его инвестиционную привлекательность, развитие программы по добыче трудноизвлекаемых углеводородов и другие вопросы.
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