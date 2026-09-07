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Артюхов обсудил с Новаком инвестпривлекательность Ямала и разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов

Артюхов обсудил с Новаком инвестпривлекательность Ямала и разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и зампред правительства РФ Александр Новак провели рабочую встречу. Они обсудил социально-экономическое развитие Ямала, его инвестиционную привлекательность, развитие программы по добыче трудноизвлекаемых углеводородов и другие вопросы.

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