Экс-генсек НАТО: военная помощь Украине после 2014 года могла бы предотвратить вооружённый конфликт

По мнению бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, если бы страны НАТО предоставили Украине военную помощь после 2014 года, вооруженный конфликт можно было бы предотвратить.
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