🛠️ В Пионерском парке Ялты отремонтируют подпорные стены в начале 2025 года «Уже пошёл второй год с момента, как произошла чрезвычайная ситуация в конце ноября прошлого года.
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🛠️ В Пионерском парке Ялты отремонтируют подпорные стены в начале 2025 года «Уже пошёл второй год с момента, как произошла чрезвычайная ситуация в конце ноября прошлого года.