«Война расползается за нефтью»: почему рухнула стратегия США на Ближнем Востоке

На седьмой месяц «маленькой победоносной войны» с Ираном, в которую Израиль втянул Дональда Трампа, конфликт уверенно охватил всю энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока.
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