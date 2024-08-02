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Политика как она есть

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В США назвали главную фигуру обмена заключенными с Россией

В США назвали главную фигуру обмена заключенными с Россией

Отбывавший пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков, ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Германии, был ключевой фигурой проведенного между США и Россией обмена заключенными.

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