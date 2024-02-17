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Несекретные материалы

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CNN: Россия создает ЭМИ-оружие для космоса на основе ядерного электромагнитного импульса

CNN: Россия создает ЭМИ-оружие для космоса на основе ядерного электромагнитного импульса

В США продолжается истерия по поводу «российского космического оружия». Американский телеканал CNN, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что Москва разрабатывает систему вооружений, которая сможет вывести из строя «огромное количество спутников» в околоземном пространстве.

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