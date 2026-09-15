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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Барсы» Карим: «Мне нравится, когда меня называют «Холандом с Нила». Он великолепный нападающий – можно учиться, наблюдая за его игрой»

18-летний форвард «Барселоны» Хамза Карим высказался о сравнениях с Эрлингом Холандом . «Холанд – великолепный нападающий.

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