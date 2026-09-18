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Царьград

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Венгрия готова выполнить запрет ЕС на импорт газа с 2027 года

Венгрия готова выполнить запрет ЕС на импорт газа с 2027 года

Министр экономики Венгрии Иштван Капитань заявил о готовности страны выполнить решение Еврокомиссии о запрете импорта русского газа с октября 2027 года, отметив, что это политическое решение и возможны изменения обстоятельств.

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