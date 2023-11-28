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Закон и Порядок

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"Спящие", или как Первый канал в очередной раз спалился

"Спящие", или как Первый канал в очередной раз спалился

Уже не кажется простым совпадением, что большинство медийных иноагентов и прочих нетокусиков являлись обитателями нашего главного телеканала.

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Комментарии
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Александр Рожков
А под чьим руководством Константин Эрнст? А вот якубовича правильно среди них разместили . Премерзкий тип, с его полем чудес. Но долбоебам нравится.
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17 час.

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