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Сеть спутников HBTSS и PWSA: распределенный истребитель может стать инструментом завоевания абсолютного господства в воздухе

Сеть спутников HBTSS и PWSA: распределенный истребитель может стать инструментом завоевания абсолютного господства в воздухе

О важности космического пространства для грядущих войн мы говорили уже неоднократно, например, в материалах «Критические системы, обеспечивающие нанесение ударов высокоточными боеприпасами большой дальности» и «Заглянуть за горизонт: орбитальный разведывательно-ударный эшелон».

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