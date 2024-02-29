Сеть спутников HBTSS и PWSA: распределенный истребитель может стать инструментом завоевания абсолютного господства в воздухе

О важности космического пространства для грядущих войн мы говорили уже неоднократно, например, в материалах «Критические системы, обеспечивающие нанесение ударов высокоточными боеприпасами большой дальности» и «Заглянуть за горизонт: орбитальный разведывательно-ударный эшелон».