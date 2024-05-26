Гиды по ресторанам и барам появятся в Новосибирске

Гастрономический туризм в столице Сибири с каждым годом становится все более популярным. Этот вид туризма позволяет путешественникам не только открывать для себя новые места, но и изучать культуру региона через кухню.
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