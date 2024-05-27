Мирошник допустил, что новый удар ВСУ в ЛНР был нанесен по спасателям

Повторный удар ВСУ по Луганску мог быть нанесен по территории, где работают спасатели МЧС после предыдущей атаки противника вечером в понедельник 27 мая, допустил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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