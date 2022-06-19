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«Россия рядом»: Трутнев обратился к регионам ДФО по вопросу помощи ДНР

«Россия рядом»: Трутнев обратился к регионам ДФО по вопросу помощи ДНР

Юрий Трутнев поставил задачу сделать так, чтобы «жители ДНР чувствовали, что Россия рядом». Среди регионов, решивших помочь жителям Донбасса, есть не только Приморский край, но и Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.

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