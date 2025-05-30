Наринэ Тютчева, бюро «Рождественка» и проект «РЕ-Школа»

У Наринэ Тютчевой особое отношение с наследием — она умеет показать то, что невозможно прописать в техзадании или начертить на компьютере: особую атмосферу, метафизику исторических зданий, районов и городов, того что уходит, если снести старое и построить точно такое же.
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