Терроризм, попытки госпереворота, отравление советских граждан — более полувека на полках архивов пылились доказательства тайных операций США.
Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России
Комментарии
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Армен Хачатурян
Да, это был заговор против России ....заговор Путина с шакалами Алиевым шакал-оглы и Эрдоганом шакал-оглы ......которые строят на территории России Османскую империю
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23 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Хачатурян, пишите это в Армении. Не надо возбуждать неприязнь россиян к Президенту Путину. Вы, армяне, стали вовсе ненормальными при ненормальном Пашиняне: ненависть армян к азербайджанцам не должна касаться России. Запомните это требование, "зарубит е себе на носу", как говорят русские.
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18 час.
Виталий Сорокин
Ты не ошибся, псина аудиторией? Где живёшь? Сильно сомневаюсь, что в Армении...Приехал и гадишь в России? Мразь, не благодарная!!!
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16 час.
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