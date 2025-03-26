Армен Хачатурян Да, это был заговор против России ....заговор Путина с шакалами Алиевым шакал-оглы и Эрдоганом шакал-оглы ......которые строят на территории России Османскую империю

В ВАЛЕНТИНА Хачатурян, пишите это в Армении. Не надо возбуждать неприязнь россиян к Президенту Путину. Вы, армяне, стали вовсе ненормальными при ненормальном Пашиняне: ненависть армян к азербайджанцам не должна касаться России. Запомните это требование, "зарубит е себе на носу", как говорят русские.