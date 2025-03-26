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Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России

Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России

Терроризм, попытки госпереворота, отравление советских граждан — более полувека на полках архивов пылились доказательства тайных операций США.

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Комментарии
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Армен Хачатурян
Да, это был заговор против России ....заговор Путина с шакалами Алиевым шакал-оглы и Эрдоганом шакал-оглы ......которые строят на территории России Османскую империю
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23 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Хачатурян,  пишите  это    в  Армении.  Не надо   возбуждать неприязнь россиян к  Президенту  Путину.  Вы, армяне,  стали  вовсе  ненормальными  при  ненормальном   Пашиняне:  ненависть  армян к  азербайджанцам  не  должна  касаться   России. Запомните  это  требование, &quot;зарубит е  себе на  носу&quot;, как  говорят  русские.
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18 час.
Виталий Сорокин
Ты не ошибся, псина аудиторией? Где живёшь? Сильно сомневаюсь, что в Армении...Приехал и гадишь в России? Мразь, не благодарная!!!
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16 час.
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