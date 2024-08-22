Исследование определило наиболее эффективные виды физической активности для людей с диабетом.

Новое исследование, проведённое Федеральным университетом Вале-ду-Сан-Франциско (Universidade Federal do Vale do São Francisco) в сотрудничестве со Стаффордширским университетом (Staffordshire University), выявило наиболее подходящие виды упражнений для пациентов с диабетом 1-го типа.
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