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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование определило наиболее эффективные виды физической активности для людей с диабетом.

Новое исследование, проведённое Федеральным университетом Вале-ду-Сан-Франциско (Universidade Federal do Vale do São Francisco) в сотрудничестве со Стаффордширским университетом (Staffordshire University), выявило наиболее подходящие виды упражнений для пациентов с диабетом 1-го типа.

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