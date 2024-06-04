МВД России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея

Бывший белорусский гребец Павел Шурмей, на которого возбуждено уголовное дело за участие в качестве наемника в военных действиях, объявлен в розыск в России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
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