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Царьград

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Двалишвили обвинил Нурмагомедова в фальсификации травмы перед UFC 311

Двалишвили обвинил Нурмагомедова в фальсификации травмы перед UFC 311

Чемпион UFC Мераб Двалишвили усомнился в подлинности травмы руки Умара Нурмагомедова, заявив, что это фальсификация.

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