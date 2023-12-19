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Китай

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Премьер-министр РФ прибудет в Китай для участия в 28-й регулярной встрече глав правительств Китая и России

Пекин, 18 декабря /Синьхуа/ -- По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин будет находиться в Китае с 19 по 20 декабря для участия в 28-й регулярной встрече глав правительств Китая и России, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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