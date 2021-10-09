Что приготовить за считанные минуты, если в холодильнике ничего нет, а есть очень хочется? К тому же, чтобы получилось сытно и вкусно? Конечно, драники без муки! Для их приготовления потребуется всего пара картофелин, одно яйцо и 10 минут времени.