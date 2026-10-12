В Тверской области завершилась масштабная штабная тренировка по гражданской обороне

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне прошла в Тверской области. С 7 по 9 октября 2026 года во всех муниципальных образованиях Верхневолжья состоялась Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.
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