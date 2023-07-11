Готовящаяся передача кассетных боеприпасов Украине освободит РФ от моральных ограничений на применение аналогичных снарядов в зоне СВО.
Передача кассетных боеприпасов Украине сразу же «развяжет руки» России
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"в России уже высказываются мнения о необходимости превентивного применения кассетных боеприпасов в зоне СВО."...... Думаю что не стоит хотя и достаточно опасно, но зато как УК РФ или у пацанов в школе "он первый начал".
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19 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Развяжет уже в который раз, а Россия всё равно завяжет обратно. Не дождётесь, пиндосы. Так то.
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17 час.
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