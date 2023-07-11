Передача кассетных боеприпасов Украине сразу же «развяжет руки» России

Дмитрий Гурин

"в России уже высказываются мнения о необходимости превентивного применения кассетных боеприпасов в зоне СВО."...... Думаю что не стоит хотя и достаточно опасно, но зато как УК РФ или у пацанов в школе "он первый начал".