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Передача кассетных боеприпасов Украине сразу же «развяжет руки» России

Передача кассетных боеприпасов Украине сразу же «развяжет руки» России

Готовящаяся передача кассетных боеприпасов Украине освободит РФ от моральных ограничений на применение аналогичных снарядов в зоне СВО.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;в России уже высказываются мнения о необходимости превентивного применения кассетных боеприпасов в зоне СВО.&quot;...... Думаю что не стоит хотя и достаточно опасно, но зато как УК РФ или у пацанов в школе &quot;он первый начал&quot;.
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19 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Развяжет уже в который раз, а Россия всё равно завяжет обратно. Не дождётесь, пиндосы. Так то.
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17 час.

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